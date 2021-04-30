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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 105337 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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2 марта, 18:35 • 239740 просмотра

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Ирландия выходит из карантина: в мае откроются магазины

Ирландия выходит из карантина: в мае откроются магазины

Киев  •  УНН

 • 14109 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Ирландия в мае снимет часть ограничений в рамках национального плана выхода из карантина. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Правительство Ирландии в мае позволит работу всех магазинов, возобновят работу бытовые услуги. Со 2 июня откроются гостиницы, а с 7 июня бары и рестораны смогут обслуживать гостей на террасах.

Всего с начала пандемии в Ирландии подтверждено 247,8 тысячи случаев коронавируса, в частности 4,8 тысячи летальных.

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