Ирландия выходит из карантина: в мае откроются магазины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Ирландия в мае снимет часть ограничений в рамках национального плана выхода из карантина. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Правительство Ирландии в мае позволит работу всех магазинов, возобновят работу бытовые услуги. Со 2 июня откроются гостиницы, а с 7 июня бары и рестораны смогут обслуживать гостей на террасах.
Всего с начала пандемии в Ирландии подтверждено 247,8 тысячи случаев коронавируса, в частности 4,8 тысячи летальных.
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