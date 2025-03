В Україні відкриється посольство Ірландії

Деталі

У відомстві зазначили, що сьогодні відзначається 29-річчя з встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ірландією.

"Сьогодні ми відзначаємо 29 років дипломатичних відносин між Ірландією і Україною. В цьому році ми відзначимо ще одну віху з відкриттям посольства в Києві, ще більше зміцнивши зв'язки між нашими країнами", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Колегія Міністерства закордонних справ цього тижня ухвалила рішення запровадити титул почесного амбассадора України. Таким чином відомство відзначатиме людей, які найбільш активним чином просувають і захищають інтереси України у світі, не належачи при цьому до системи державних органів України або інших країн.

Today we celebrate 29 years of diplomatic relations between Ireland and Ukraine



This year we will mark another milestone with the opening of Embassy Kyiv, further strengthening ties between our countries #GlobalIreland pic.twitter.com/Mi6PIeexvW

— Irish Foreign Ministry (@dfatirl) April 1, 2021