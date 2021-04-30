Ірландія виходить з карантину: у травні відкриються магазини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Ірландія у травні зніме частину обмежень в рамках національного плану виходу з карантину. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Уряд Ірландії у травні дозволить роботу всіх магазинів, відновить роботу побутових послуг. З 2 червня відкриються готелі, а з 7 червня бари та ресторани зможуть обслуговувати гостей на терасах.
Загалом із початку пандемії в Ірландії підтверджено 247,8 тисячі випадків коронавірусу, зокрема 4,8 тисячі летальних.
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