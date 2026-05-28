Иранское ТВ заявило о проекте соглашения с США по Ормузскому проливу
Киев • УНН
Иран заявил о проекте соглашения с США по Ормузскому проливу. Документ предусматривает вывод американских войск и восстановление судоходства.
Иранское государственное телевидение заявило, что получило проект начальных неофициальных рамок меморандума о взаимопонимании между Ираном и США относительно прекращения конфликта между странами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным иранского ТВ, документ предусматривает восстановление коммерческого судоходства через Ормузский пролив до довоенного уровня в течение одного месяца. В то же время США должны вывести свои военные силы из районов вблизи Ирана и прекратить морскую блокаду.
Также в проекте указано, что Иран будет контролировать движение судов через Ормузский пролив в сотрудничестве с Оманом, а военные корабли не будут подпадать под действие договоренностей. В Тегеране подчеркнули, что соглашение еще не согласовано окончательно, а Иран не будет предпринимать никаких шагов без "реальной проверки" выполнения условий.
Иранское государственное телевидение сообщило, что меморандум стал результатом непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном после войны, начавшейся в феврале. Посредником в контактах между сторонами, по данным СМИ, выступал Пакистан.
Reuters напоминает, что конфликт вспыхнул после эскалации между Ираном и Израилем, когда стороны обменялись ракетными и дроновыми ударами. Это привело к перебоям в судоходстве в Персидском заливе и вызвало опасения относительно более широкого конфликта на Ближнем Востоке.
