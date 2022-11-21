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Иранский "Корпус стражей" открыл огонь по штабам курдской оппозиции в Ираке

Киев • УНН

 • 361511 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Иранский «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) обстрелял штаб-квартиру оппозиционных групп иранских курдов, базирующихся на севере Ирака, после обвинений Тегерана в их адрес в разжигании протестов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Как сообщает иранская служба издания, по меньшей мере один человек погиб в результате нападения вечером 20 ноября на здания курдских партий, выступающих против власти Ирана. В частности, речь идет о штаб-квартире Партии Комала Иранского Курдистана и резиденции лидеров Демократической партии Иранского Курдистана.

Высокопоставленный чиновник Демократической партии Иранского Курдистана сказал, что Мохаммед Назиф Кадери – член курдской иранской группы, находившийся в изгнании в Ираке, был убит во время удара КСИР, а лагеря Дженгикан и Гардехчал вблизи международного аэропорта Эрбиль были целями большинства. Члены группы утверждали, что удары также попали в больницу в Койе.

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Базирующаяся в Норвегии правозащитная группа Hengaw сообщила, что иранские силы также обстреляли города Мариван и Джаванруд на западе Ирана в ночь на 21 ноября. За предыдущие 24 часа силы безопасности убили 13 человек в регионе.

Подтверждения этих данных из других источников нет.

Спикер МИД Ирана Насер Канаани заявил журналистам, что Тегеран действовал, чтобы «защитить свои границы и безопасность своих граждан на основе своих законных прав».

Он утверждал, что правительство в Багдаде и администрация автономного курдского региона Ирака, базирующегося в Эрбили, не выполнили обязательств по предотвращению угроз Ирана с иракских территорий.

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В сентябре КСИР опубликовал заявление, в котором говорится, что такие нападения будут продолжаться до тех пор, пока базы «террористических группировок» не будут ликвидированы и пока региональные власти «не будут действовать в соответствии со своими обязательствами».

Добавим

В Иране два месяца продолжаются протесты после смерти в середине сентября Махсы Амини. 22-летняя иранка курдского происхождения умерла в Тегеране через три дня после ареста за вероятное нарушение правила, предусматривающего обязательное ношение хиджаба.

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