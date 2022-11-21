Иранский "Корпус стражей" открыл огонь по штабам курдской оппозиции в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Иранский «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) обстрелял штаб-квартиру оппозиционных групп иранских курдов, базирующихся на севере Ирака, после обвинений Тегерана в их адрес в разжигании протестов.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Как сообщает иранская служба издания, по меньшей мере один человек погиб в результате нападения вечером 20 ноября на здания курдских партий, выступающих против власти Ирана. В частности, речь идет о штаб-квартире Партии Комала Иранского Курдистана и резиденции лидеров Демократической партии Иранского Курдистана.
Высокопоставленный чиновник Демократической партии Иранского Курдистана сказал, что Мохаммед Назиф Кадери – член курдской иранской группы, находившийся в изгнании в Ираке, был убит во время удара КСИР, а лагеря Дженгикан и Гардехчал вблизи международного аэропорта Эрбиль были целями большинства. Члены группы утверждали, что удары также попали в больницу в Койе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В иракском городе Эрбиль взрывался беспилотник: есть раненые
Базирующаяся в Норвегии правозащитная группа Hengaw сообщила, что иранские силы также обстреляли города Мариван и Джаванруд на западе Ирана в ночь на 21 ноября. За предыдущие 24 часа силы безопасности убили 13 человек в регионе.
Подтверждения этих данных из других источников нет.
Спикер МИД Ирана Насер Канаани заявил журналистам, что Тегеран действовал, чтобы «защитить свои границы и безопасность своих граждан на основе своих законных прав».
Он утверждал, что правительство в Багдаде и администрация автономного курдского региона Ирака, базирующегося в Эрбили, не выполнили обязательств по предотвращению угроз Ирана с иракских территорий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чтобы отвлечь население от протестов, Иран планирует напасть на Саудовскую Аравию
В сентябре КСИР опубликовал заявление, в котором говорится, что такие нападения будут продолжаться до тех пор, пока базы «террористических группировок» не будут ликвидированы и пока региональные власти «не будут действовать в соответствии со своими обязательствами».
Добавим
В Иране два месяца продолжаются протесты после смерти в середине сентября Махсы Амини. 22-летняя иранка курдского происхождения умерла в Тегеране через три дня после ареста за вероятное нарушение правила, предусматривающего обязательное ношение хиджаба.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС ввел новые санкции в отношении иранской "полиции морали"