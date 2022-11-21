Іранський «Корпус вартових» відкрив вогонь по штабах курдської опозиції в Іраку

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 32319 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 60147 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 98684 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 128244 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 176796 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 197067 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 388405 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 228758 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 195603 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 357285 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 57181 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 56065 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 57143 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 43569 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 54742 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 32463 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 388465 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 357328 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 570983 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 699208 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 86458 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 122919 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 207414 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 232783 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 225549 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Іранський «Корпус вартових» відкрив вогонь по штабах курдської опозиції в Іраку

Іранський «Корпус вартових» відкрив вогонь по штабах курдської опозиції в Іраку

Київ • УНН

 • 361513 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Іранський «Корпус вартових ісламської революції» (КВІР) обстріляв штаб-квартиру опозиційних груп іранських курдів, що базуються на півночі Іраку, після звинувачень Тегерану на їхню адресу в розпалюванні протестів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Деталі

Як повідомляє іранська служба видання, щонайменше одна людина загинула внаслідок нападу ввечері 20 листопада на будівлі курдських партій, які виступають проти влади Ірану. Зокрема, йдеться про штаб-квартиру Партії Комала Іранського Курдистану та резиденцію лідерів Демократичної партії Іранського Курдистану.

Високопоставлений чиновник Демократичної партії Іранського Курдистану сказав, що Мохаммед Назіф Кадері – член курдської іранської групи, який перебував у вигнанні в Іраку, був убитий під час удару КВІР, а табори Дженгікан і Ґардехчал поблизу міжнародного аеропорту Ербіль були цілями більшості інтенсивних атак безпілотників і ракет. Члени групи стверджували, що удари також влучили в лікарню в Койє.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В іракському місті Ербіль вибухув безпілотник: є поранені

Правозахисна група Hengaw, що базується в Норвегії, повідомила, що іранські сили також обстріляли міста Маріван і Джаванруд на заході Ірану в ніч на 21 листопада. За попередніми 24 годинами сили безпеки вбили 13 людей у регіоні.

Підтвердження цих даних з інших джерел немає.

Речник МЗС Ірану Насер Канаані заявив журналістам, що Тегеран діяв, аби «захистити свої кордони та безпеку своїх громадян на основі своїх законних прав».

Він стверджував, що уряд у Багдаді та адміністрація автономного курдського регіону Іраку, що базується в Ербілі, не виконали зобов’язань щодо запобігання загрозам Ірану з іракських територій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аби відволікти населення від протестів, Іран планує напасти на Саудівську Аравію

У вересні КВІР опублікував заяву, в якій говориться, що такі напади триватимуть до тих пір, поки бази «терористичних угруповань» не будуть ліквідовані і допоки регіональна влада «не буде діяти відповідно до своїх зобов’язань».

Додамо

В Ірані два місяці тривають протести після смерті у середині вересня Махси Аміні. 22-річна іранка курдського походження померла в Тегерані через три дні після арешту за ймовірне порушення правила, який передбачає обов’язкове носіння хіджабу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС ввів нові санкції щодо іранської "поліції моралі"

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,056.20
Золото
$3,173.97
Tesla
$258.01
Brent
$74.96
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04