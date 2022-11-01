Аби відволікти населення від протестів, Іран планує напасти на Саудівську Аравію — The Wall Street Journal

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Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі США, попереджаючи про неминучу атаку з боку Ірану на цілі в королівстві, в результаті чого американські військові та інші країни на Близькому Сході перебувають у стані підвищеної готовності, заявили офіційні особи Саудівської Аравії та США.

У відповідь на попередження Саудівська Аравія, США та кілька інших сусідніх держав підвищили рівень тривоги для своїх військових сил, повідомили чиновники. Більш детальної інформації про саудівську розвідку вони не надали.

Саудівські офіційні особи заявили, що Іран готовий здійснити напади як на королівство, так і на Ербіль (столиця Іракського Курдистану — ред.), Ірак, щоб відвернути увагу від внутрішніх протестів , які охопили країну з вересня.

Рада національної безпеки Білого дому заявила, що стурбована попередженнями та готова відреагувати, якщо Іран здійснить атаку.

Осінні протести в Ірані

Аміні, 22-річна іранка курдського походження, померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані "поліцією моралі" за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок.

Гнів спалахнув на її похороні минулого місяця і швидко викликав найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Молоді жінки очолили атаку, спалили свої хіджаби та зіткнулися із силами безпеки.

Через п'ять тижнів після смерті Аміні демонстрації не збираються закінчуватися. Їх підживлює громадське обурення репресіями, які забрали життя інших молодих жінок та дівчат.

Судово-медична організація Ірану заявила у звіті за цей місяць, що смерть Аміні "не була викликана ударами по голові та життєво важливим органам та кінцівкам тіла".

Але адвокати її сім'ї відкинули висновки та закликали до перегляду справи про її смерть іншою комісією.

Іран оголосив про санкції, спрямовані проти окремих осіб та засобів масової інформації в Європейському союзі, у відповідь на каральні заходи, введені блоком минулого тижня щодо "поліції моралі" та інших офіційних осіб у зв'язку з репресіями.

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