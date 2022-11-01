Чтобы отвлечь население от протестов, Иран планирует напасть на Саудовскую Аравию - The Wall Street Journal
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Саудовцы заявили, что Тегеран хочет отвлечь внимание от местных протестов и готовы напасть на страну. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
Саудовская Аравия поделилась разведданными с США, предупреждая о неизбежной атаке со стороны Ирана на цели в королевстве, в результате чего американские военные и другие страны на Ближнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности, заявили официальные лица Саудовской Аравии и США.
В ответ на предупреждение Саудовская Аравия, США и несколько других соседних государств повысили уровень тревоги для своих военных сил, сообщили чиновники. Более подробной информации о саудовской разведке они не предоставили.
Саудовские официальные лица заявили, что Иран готов совершить нападения как на королевство, так и на Эрбиль (столица Иракского Курдистана — ред.), Ирак, чтобы отвлечь внимание от внутренних протестов, которые охватили страну с сентября.
Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что обеспокоен предупреждениями и готов отреагировать, если Иран совершит атаку.
Осенние протесты в Иране
Амини, 22-летняя иранка курдского происхождения, умерла 16 сентября, через три дня после ее ареста в Тегеране "полицией морали" за якобы нарушение исламского дресс-кода для женщин.
Гнев вспыхнул на ее похоронах в прошлом месяце и быстро вызвал самую большую волну протестов, потрясших Исламскую республику почти за три года. Молодые женщины возглавили атаку, сожгли свои хиджабы и столкнулись с силами безопасности.
Спустя пять недель после смерти Амини демонстрации не собираются заканчиваться. Их подпитывает общественное возмущение репрессиями, которые унесли жизни других молодых женщин и девушек.
Судебно-медицинская организация Ирана заявила в отчете за этот месяц, что смерть Амини "не была вызвана ударами по голове и жизненно важным органам и конечностям тела".
Но адвокаты ее семьи отвергли выводы и призвали к пересмотру дела о ее смерти другой комиссией.
Иран объявил о санкциях, направленных против отдельных лиц и средств массовой информации в Европейском союзе, в ответ на карательные меры, введенные блоком на прошлой неделе в отношении "полиции морали" и других официальных лиц в связи с репрессиями.
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