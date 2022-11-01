Чтобы отвлечь население от протестов, Иран планирует напасть на Саудовскую Аравию - The Wall Street Journal

ukru
14 марта, 19:57 • 61175 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 101509 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 101872 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 133573 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135308 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111637 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105493 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91746 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111202 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136564 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Кривом Роге прогремели взрывы, в небе вражеские беспилотники

В Кривом Роге прогремели взрывы, в небе вражеские беспилотники

14 марта, 18:14 • 17986 просмотра
Ракетный удар рф по Кривому Рогу: целью стал жилой квартал

Ракетный удар рф по Кривому Рогу: целью стал жилой квартал

14 марта, 18:41 • 19692 просмотра
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 21018 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 27471 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 33681 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 232178 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262578 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199949 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 205207 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240418 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 61175 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 99268 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117869 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120301 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127705 просмотра
Актуальное
Чтобы отвлечь население от протестов, Иран планирует напасть на Саудовскую Аравию - The Wall Street Journal

Чтобы отвлечь население от протестов, Иран планирует напасть на Саудовскую Аравию - The Wall Street Journal

Киев • УНН

 • 859996 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Саудовцы заявили, что Тегеран хочет отвлечь внимание от местных протестов и готовы напасть на страну. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Саудовская Аравия поделилась разведданными с США, предупреждая о неизбежной атаке со стороны Ирана на цели в королевстве, в результате чего американские военные и другие страны на Ближнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности, заявили официальные лица Саудовской Аравии и США.

В ответ на предупреждение Саудовская Аравия, США и несколько других соседних государств повысили уровень тревоги для своих военных сил, сообщили чиновники. Более подробной информации о саудовской разведке они не предоставили.

Саудовские официальные лица заявили, что Иран готов совершить нападения как на королевство, так и на Эрбиль (столица Иракского Курдистана — ред.), Ирак, чтобы отвлечь внимание от внутренних протестов, которые охватили страну с сентября.

Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что обеспокоен предупреждениями и готов отреагировать, если Иран совершит атаку.

Осенние протесты в Иране

Амини, 22-летняя иранка курдского происхождения, умерла 16 сентября, через три дня после ее ареста в Тегеране "полицией морали" за якобы нарушение исламского дресс-кода для женщин.

Гнев вспыхнул на ее похоронах в прошлом месяце и быстро вызвал самую большую волну протестов, потрясших Исламскую республику почти за три года. Молодые женщины возглавили атаку, сожгли свои хиджабы и столкнулись с силами безопасности.

Спустя пять недель после смерти Амини демонстрации не собираются заканчиваться. Их подпитывает общественное возмущение репрессиями, которые унесли жизни других молодых женщин и девушек.

Судебно-медицинская организация Ирана заявила в отчете за этот месяц, что смерть Амини "не была вызвана ударами по голове и жизненно важным органам и конечностям тела".

Но адвокаты ее семьи отвергли выводы и призвали к пересмотру дела о ее смерти другой комиссией.

Иран объявил о санкциях, направленных против отдельных лиц и средств массовой информации в Европейском союзе, в ответ на карательные меры, введенные блоком на прошлой неделе в отношении "полиции морали" и других официальных лиц в связи с репрессиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС ввел новые санкции в отношении иранской "полиции морали".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы