Чтобы отвлечь население от протестов, Иран планирует напасть на Саудовскую Аравию - The Wall Street Journal

Детали

Саудовская Аравия поделилась разведданными с США, предупреждая о неизбежной атаке со стороны Ирана на цели в королевстве, в результате чего американские военные и другие страны на Ближнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности, заявили официальные лица Саудовской Аравии и США.

В ответ на предупреждение Саудовская Аравия, США и несколько других соседних государств повысили уровень тревоги для своих военных сил, сообщили чиновники. Более подробной информации о саудовской разведке они не предоставили.

Саудовские официальные лица заявили, что Иран готов совершить нападения как на королевство, так и на Эрбиль (столица Иракского Курдистана — ред.), Ирак, чтобы отвлечь внимание от внутренних протестов, которые охватили страну с сентября.

Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что обеспокоен предупреждениями и готов отреагировать, если Иран совершит атаку.

Осенние протесты в Иране

Амини, 22-летняя иранка курдского происхождения, умерла 16 сентября, через три дня после ее ареста в Тегеране "полицией морали" за якобы нарушение исламского дресс-кода для женщин.

Гнев вспыхнул на ее похоронах в прошлом месяце и быстро вызвал самую большую волну протестов, потрясших Исламскую республику почти за три года. Молодые женщины возглавили атаку, сожгли свои хиджабы и столкнулись с силами безопасности.

Спустя пять недель после смерти Амини демонстрации не собираются заканчиваться. Их подпитывает общественное возмущение репрессиями, которые унесли жизни других молодых женщин и девушек.

Судебно-медицинская организация Ирана заявила в отчете за этот месяц, что смерть Амини "не была вызвана ударами по голове и жизненно важным органам и конечностям тела".

Но адвокаты ее семьи отвергли выводы и призвали к пересмотру дела о ее смерти другой комиссией.

Иран объявил о санкциях, направленных против отдельных лиц и средств массовой информации в Европейском союзе, в ответ на карательные меры, введенные блоком на прошлой неделе в отношении "полиции морали" и других официальных лиц в связи с репрессиями.

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