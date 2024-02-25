Иранские беспилотники движутся в направлении Кировоградской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о перемещении беспилотников "Шахед" иранского производства из Николаевской области в направлении Кировоградской.
Воздушные силы информируют об усилении российской воздушной активности в восточных регионах
Военно-воздушные силы Украины предупредили об усилении российской воздушной активности на востоке Украины, что представляет угрозу для прифронтовых районов.
"Шахеды" на севере Херсонщины направляются в Николаевскую область
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что над севером Херсонской области зафиксировали беспилотники "Шахеды" иранского производства, которые направляются в Николаевскую область.
россияне на захваченной территории: Как кремль создает 72% "поддержки" путина среди украинской молодежи
Оккупанты пытаются обеспечить 72% поддержки президента рф среди местной молодежи через пропаганду, которая распространяет искаженную информацию об Украине и Западе.
ВСУ предупреждают о потенциальных ударах баллистическими ракетами с востока
Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе атак баллистическими ракетами из восточных регионов.
рф иногда прорывается в Роботино, но это дорога в один конец - DeepState
Согласно сообщениям, Вооруженные силы Украины уничтожают россиян, которые пытаются прорваться в Роботино.
На Харьковщине обстрел рф привел к пожару на ферме: погибло более 20 животных
российская атака вызвала крупный пожар на ферме в селе Лиман Харьковской области, в результате которого погибло более двух десятков свиней, однако спасатели спасли 52.
Король Чарльз III оценил героизм украинцев и обещает поддержку от Соединенного Королевства
Во вторую годовщину полномасштабного нападения рф король Чарльз III заявил, что несмотря на значительные трудности, украинцы продолжают проявлять героизм.
"Шахеды" с Днепропетровщины направляются на Запорожье
Военно-воздушные силы Украины сообщают, что беспилотники "Шахеды" иранского производства летят из Днепропетровской области в направлении Запорожья.
Воздушные силы обнаружили вражеские "Шахеды", которые направлялись в Днепр
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении российских беспилотников "Шахед", которые направлялись к городу Днепр в Днепропетровской области.