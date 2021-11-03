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Иран заявляет, что блокировал попытку США конфисковать нефть в Оманском море

Киев • УНН

 • 19901 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Стражи исламской революции заявили в среду, что они предотвратили попытку Соединенных Штатов задержать танкер, который перевозил нефть из Исламской Республики в море Омана. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters и Press TV.

Иран заявляет, что блокировал попытку США конфисковать нефть в Оманском море

Цитата

"Благодаря своевременным и авторитетным действиям гвардейских военно-морских сил операция террористического флота США с хищения иранской нефти в Оманському море провалилась, - говорится в заявлении Стражей исламской революции, опубликованном иранскими государственными СМИ. - Танкер, перевозящий иранскую нефть, прибыл в порт Бендер-Аббас 25 октября".

Детали

Официальные лица США на условиях анонимности заявили Reuters, что иранский отчет не соответствует действительности и попытки захватить танкер со стороны США не было.

Американские официальные лица заявили, что на самом деле иранские силы захватили в прошлом месяце нефтяной танкер под вьетнамским флагом, а военно-морские силы США просто следили за ситуацией.

Сообщая подробности инцидента, Press TV сообщило, что охрана отреагировала "немедленно", когда иранский нефтяной танкер был задержан в Оманском море.

"Гвардейские военно-морские силы провели вертолетную операцию на палубе задержанного танкера, установили контроль над судном и направили его обратно в территориальные воды Ирана", - сообщает Press TV.

Кроме того, американские официальные лица сообщили Reuters, что несколько иранских дронов, за последние 24 часа приблизились к десантному кораблю ВМС США Essex в Ормузском проливе.

Дополнение

Иран неоднократно предупреждал Соединенные Штаты о своих военных действиях в Персидском заливе, заявляя, что гвардейские военно-морские силы увеличили патрулирование, чтобы обеспечить проход иранских кораблей и бороться с контрабандой топлива.

Напряженность между Тегераном и Вашингтоном возросла на фоне зашедших в тупик переговоров о возобновлении ядерной сделки Ирана 2015 года, согласно которой Тегеран свернул свою программу обогащения урана в обмен на снятие глобальных санкций. Соглашение было расторгнуто в 2018 году, когда тогдашний президент Дональд Трамп вывел из него Соединенные Штаты и вновь ввел санкции США в отношении Ирана, что побудило Тегеран нарушить различные ограничения на обогащение урана ,установленные пактом.

Высокопоставленный чиновник Службы безопасности Ирана Али Шамхани заявил в среду, что переговоры провалятся, если президент США Джо Байден не сможет гарантировать, что Вашингтон не откажется от ядерной сделки в будущем.

Шамхани написал в Твиттер: "Президент США, не имея полномочий, не готов предоставлять гарантии. Если нынешний статус-кво сохранится, результат переговоров очевиден".

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