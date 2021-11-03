Іран заявляє, що блокував спробу США конфіскувати нафту в Оманському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вартові ісламської революції заявили в середу, що вони запобігли спробі Сполучених Штатів затримати танкер, який перевозив нафту Ісламської Республіки в морі Омана. Про це пише УНН з посиланням на агенство Reuters та Press TV.
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"Завдяки своєчасним та авторитетним діям гвардійських військово-морських сил операція терористичного флоту США з розкрадання іранської нафти в Оманському морі провалилася, - йдеться у заяві Вартових ісламської революції, опублікованій іранськими державними ЗМІ. - Танкер, який перевозить іранську нафту, прибув до порту Бендер-Аббас 25 жовтня".
Деталі
Офіційні особи США на умовах анонімності заявили Reuters, що іранський звіт не відповідає дійсності і спроби захопити танкер з боку США не було.
Американські офіційні особи заявили, що насправді іранські сили захопили минулого місяця нафтовий танкер під в'єтнамським прапором, а військово-морські сили США просто стежили за ситуацією.
Повідомляючи подробиці інциденту, Press TV повідомило, що охорона відреагувала "негайно", коли іранський нафтовий танкер було затримано в Оманському морі.
"Гвардійські військово-морські сили провели вертолітну операцію на палубі затриманого танкера, встановили контроль над судном і направили його назад до територіальних вод Ірану", - повідомляє Press TV.
Крім того, американські офіційні особи повідомили Reuters, що кілька іранських дронів, за останні 24 години наблизилися до десантного корабля ВМС США Essex в Ормузькій протоці.
Доповнення
Іран неодноразово попереджав Сполучені Штати про свої військові дії в Перській затоці, заявляючи, що гвардійські військово-морські сили збільшили патрулювання, щоб забезпечити прохід іранських кораблів і боротися з контрабандою палива.
Напруженість між Тегераном і Вашингтоном зросла на тлі переговорів, що зайшли в глухий кут, про відновлення ядерної угоди Ірану 2015 року, згідно з якою Тегеран звернув свою програму збагачення урану в обмін на зняття глобальних санкцій. Угоду було розірвано в 2018 році, коли тодішній президент Дональд Трамп вивів з неї Сполучені Штати та знову ввів санкції США щодо Ірану, що спонукало Тегеран порушити різні обмеження на збагачення урану, встановлені пактом.
Високопосадовець служби безпеки Ірану Алі Шамхані заявив у середу, що переговори проваляться, якщо президент США Джо Байден не зможе гарантувати, що Вашингтон не відмовиться від ядерної угоди в майбутньому.
Шамхані написав у Твіттер: "Президент США, не маючи повноважень, не готовий надавати гарантії. Якщо нинішній статус-кво збережеться, результат переговорів є очевидним".