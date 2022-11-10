Иран заявил о создании первой собственной гиперзвуковой ракеты

Детали

Командующий воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Гаджизаде отметил, что иранские гиперзвуковые ракеты являются "значительным скачком поколения" в сфере ракетостроения. Не сообщая деталей, он добавил, что ракета может двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

Это заявление было сделано после того, как 1 ноября Соединенные Штаты заявили, что обеспокоены тем, что россия может приобрести иранские ракеты класса "земля-земля" для использования против Украины, в дополнение к беспилотникам, которые она уже купила в Тегеране.

Напомним

7 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уже есть подтвержденные факты, что россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.

Иранские СМИ сообщили о визите в страну секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева. По выводам экспертов ISW, вероятна цель его поездки – "обсуждение потенциальной продажи иранских баллистических ракет россии".