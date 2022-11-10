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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Іран заявив про створення першої власної гіперзвукової ракети

Іран заявив про створення першої власної гіперзвукової ракети

Київ • УНН

 • 309626 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Іран заявив про створення своєї першої гіперзвукової балістичної ракети у той час, як посилюється увага до оборонних зв’язків Тегерана з росією. Про це інформує УНН, посилаючись на Bloomberg.

Деталі

Командувач повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції Амір-Алі Гаджізаде зазначив, що іранські гіперзвукові ракети є "значним стрибком покоління" у сфері ракетобудування. Не повідомляючи деталей, він додав, що ракета може рухатися зі швидкістю, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Ця заява була зроблена після того, як 1 листопада Сполучені Штати заявили, що стурбовані тим, що росія може придбати іранські ракети класу "земля-земля" для використання проти України, на додаток до безпілотників, які вона вже купила у Тегерана.

Нагадаємо

7 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вже є підтверджені факти, що росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет.

Іранські ЗМІ повідомили про візит до країни секретаря ради безпеки рф миколи патрушева. За висновками експертів ISW, ймовірна мета його поїздки – "обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет росії".

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