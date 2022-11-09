ISW: іранські ЗМІ повідомили, що Патрушев прибув до Ірану; він може говорити про постачання ракет

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Про візит Патрушева повідомляє інформаційне агентство Nour, за даними якого його було запрошено секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані. Про цілі візиту агентство пише лише, що він прибув для обговорення російсько-іранської співпраці. Про поїздку Патрушева також пише державне інформагентство Irna.

Російські офіційні органи про візит Патрушева наразі не повідомляють.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран не залишиться осторонь, якщо з'ясується, що росія використовує у війні з Україною безпілотники іранського провадження та відкидає будь-які звинувачення щодо продажу зброї росії.