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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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ISW: іранські ЗМІ повідомили, що Патрушев прибув до Ірану; він може говорити про постачання ракет

ISW: іранські ЗМІ повідомили, що Патрушев прибув до Ірану; він може говорити про постачання ракет

Київ • УНН

 • 362070 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Традиційне зведення американського Інституту вивчення війни (ISW) починається з повідомлень іранських ЗМІ Ірану про візит до країни секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева. За висновками експертів організації, ймовірна мета його поїздки – "обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії".

Про це інформує УНН з посиланням на ISW.

Деталі

Про візит Патрушева повідомляє інформаційне агентство Nour, за даними якого його було запрошено секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані. Про цілі візиту агентство пише лише, що він прибув для обговорення російсько-іранської співпраці. Про поїздку Патрушева також пише державне інформагентство Irna.

Російські офіційні органи про візит Патрушева наразі не повідомляють.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран не залишиться осторонь, якщо з'ясується, що росія використовує у війні з Україною безпілотники іранського провадження та відкидає будь-які звинувачення щодо продажу зброї росії.

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