ISW: иранские СМИ сообщили, что Патрушев прибыл в Иран; он может говорить о поставках ракет

Детали

О визите Патрушева сообщает информационное агентство Nour, по данным которого он был приглашен секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. О целях визита агентство пишет лишь, что он прибыл для обсуждения российско-иранского сотрудничества. О поездке Патрушева пишет также государственное информагентство Irna.

Российские официальные органы о визите Патрушева пока не сообщают.

Напомним

Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран не останется в стороне, если выяснится, что Россия использует в войне с Украиной беспилотники иранского производства и отвергает любые обвинения в продаже оружия России.