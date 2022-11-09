ISW: иранские СМИ сообщили, что Патрушев прибыл в Иран; он может говорить о поставках ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Традиционное сведение американского Института изучения войны (ISW) начинается с сообщений иранских СМИ Ирана о визите в страну секретаря Совбеза России Николая Патрушева. По выводам экспертов организации, вероятна цель его поездки – "обсуждение потенциальной продажи иранских баллистических ракет России".
Об этом информирует УНН со ссылкой на ISW.
Детали
О визите Патрушева сообщает информационное агентство Nour, по данным которого он был приглашен секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. О целях визита агентство пишет лишь, что он прибыл для обсуждения российско-иранского сотрудничества. О поездке Патрушева пишет также государственное информагентство Irna.
Российские официальные органы о визите Патрушева пока не сообщают.
Напомним
Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран не останется в стороне, если выяснится, что Россия использует в войне с Украиной беспилотники иранского производства и отвергает любые обвинения в продаже оружия России.