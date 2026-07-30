Иран заявил, что призвал Болгарию пересмотреть решение о предоставлении США доступа к авиабазе

Иран сообщил, что министр иностранных дел Аббас Арагчи провел беседу со своей болгарской коллегой Велиславой Петровой, в ходе которой раскритиковал сообщения об одобрении Софией использования авиабазы Безмер Соединенными Штатами в военных целях. Об этом сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

По данным правительства Ирана, опубликованным в соцсети X, Арагчи призвал Болгарию пересмотреть это решение. В то же время, по его словам, глава МИД Болгарии заявила, что страна "не будет принимать участие в конфликте" и поддерживает дипломатию и деэскалацию.

Сообщение об этом разговоре появилось на фоне того, что Иран продолжает предостерегать другие государства от содействия военным операциям США на фоне своих атак на американские объекты на Ближнем Востоке.

Напомним

Иран предупредил Болгарию, что размещение американских самолетов-заправщиков на авиабазе Безмер будет расценено как соучастие в агрессии. Болгарский парламент одобрил предложение правительства о временном размещении военной техники США.