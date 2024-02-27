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Иран впервые с 2021 года снизил запасы высокообогащенного урана

Иран впервые с 2021 года снизил запасы высокообогащенного урана

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 01:46  •  2028 просмотра

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Иран сократил свои запасы высокообогащенного урана впервые с 2021 года, смешав 31,8 кг урана, обогащенного до 60%, с менее обогащенным материалом, снизив количество урана, обогащенного до 60%, со 128,3 кг до 121,5 кг, говорится в отчете МАГАТЭ.

Иран за последние три месяца сократил свои запасы урана, обогащенного почти до уровня оружейного, пишет Bloomberg со ссылкой на закрытый отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает УНН.

Детали

Агентство уточняет, что этот шаг может ослабить некоторые опасения относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Инспекторы ООН сообщили, что уровень высокообогащенного урана в Иране снизился на 5% с ноября, передает Bloomberg.

Однако это все еще означает, что страна способна оснастить несколько атомных бомб в течение нескольких недель, если решение о создании такого оружия будет принято.

В отчете МАГАТЭ сказано, что для снижения запасов Иран смешал 31,8 кг урана, обогащенного до 60%, с материалом меньшей концентрации. Таким образом, объем обогащенного до 60% урана сократился со 128,3 кг до 121,5 кг. Запасы урана, обогащенного до 20%, увеличились с 567,1 кг в ноябре до 712,2 кг.

Ирак подал жалобу на Иран в Совет безопасности ООН17 января 2024, 16:47 • 24582 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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