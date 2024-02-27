Іран уперше з 2021 року знизив запаси високозбагаченого урану
Київ • УНН
Іран скоротив свої запаси високозбагаченого урану вперше з 2021 року, змішавши 31,8 кг урану, збагаченого до 60%, з менш збагаченим матеріалом, знизивши кількість урану, збагаченого до 60%, зі 128,3 кг до 121,5 кг, йдеться у звіті МАГАТЕ.
Іран за останні три місяці скоротив свої запаси урану, збагаченого майже до рівня збройового, пише Bloomberg із посиланням на закритий звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає УНН.
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Агентство уточнює, що цей крок може послабити деякі побоювання щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Інспектори ООН повідомили, що рівень високозбагаченого урану в Ірані знизився на 5% із листопада, передає Bloomberg.
Однак це все ще означає, що країна здатна оснастити кілька атомних бомб протягом кількох тижнів, якщо рішення про створення такої зброї буде ухвалено.
У звіті МАГАТЕ сказано, що для зниження запасів Іран змішав 31,8 кг урану, збагаченого до 60%, з матеріалом меншої концентрації. Таким чином, обсяг збагаченого до 60% урану скоротився зі 128,3 кг до 121,5 кг. Запаси урану, збагаченого до 20%, збільшились з 567,1 кг у листопаді до 712,2 кг.
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