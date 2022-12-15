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Иран исключили из Комиссии ООН по положению женщин

Иран исключили из Комиссии ООН по положению женщин

Киев • УНН

 • 692753 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Члены Экономического и социального совета ООН (ECOSOC) проголосовали за исключение Ирана из состава Комиссии ООН по положению женщин, что явилось проявлением международной поддержки иранского народа в условиях жестокости в этой стране.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает УНН.

Цитата

“Голосование Экономического и социального совета ООН (ECOSOC) за исключение Ирана из Комиссии ООН по статусу женщин является безошибочным сигналом поддержки из всего мира храброму народа Ирана, и в том числе иранским женщинам и девушкам, которые остаются непоколебимыми, несмотря на жестокость и насилие, совершенное против них иранским режимом”, — говорится в сообщении.

Детали

Протесты в Иране, спровоцированные трагической смертью Махсы Амини во время пребывания под стражей так называемой “полиции морали”, показывают, что иранское население требует равенства прав человека в стране.

Из-за протестов в Иране погибли уже сотни людей, включая детей. До того же тысячи людей были задержаны полицейскими. После фиктивных судебных процессов иранские суды вынесли суровые приговоры протестующим, включая смертную казнь.

Что предшествовало

Амин, 22-летняя иранка курдского происхождения, умерла 16 сентября, через три дня после ее ареста в Тегеране “полицией морали” за якобы нарушение исламского дресс-кода для женщин.

Гнев вспыхнул на ее похоронах и быстро вызвал наибольшую волну протестов, что потрясли Исламскую республику почти за три года. Молодые женщины возглавили атаку, сожгли свои хиджабы и столкнулись с силами безопасности.

Через пять недель после смерти Амини демонстрации не собираются заканчиваться. Их подпитывает общественное возмущение репрессиями, унесшими жизни других молодых женщин и девушек.

Судебно-медицинская организация Ирана заявила в отчете за октябрь, что смерть Амин “не была вызвана ударами по голове и жизненно важным органам и конечностям тела”. Однако адвокаты ее семьи отвергли выводы и призвали к пересмотру дела о ее смерти другой комиссией.

Ирана объявил о санкциях, направленных против отдельных лиц и средств массовой информации в Европейском союзе, в ответ на карательные меры, введенные блоком в октябре 2022 года относительно “полиции морали” и других официальных лиц в связи’связи с репрессиями.

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