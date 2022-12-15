Іран виключили з Комісії ООН зі становища жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Члени Економічної та соціальної ради ООН (ECOSOC) проголосували за виключення Ірану зі складу Комісії ООН зі становища жінок, що стало проявом міжнародної підтримки іранського народу в умовах жорстокості в цій країні.
Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, передає УНН.
Цитата
“Голосування Економічної та соціальної ради ООН (ECOSOC) за виключення Ірану з Комісії ООН зі статусу жінок є безпомилковим сигналом підтримки з усього світу хороброму народу Ірану, і зокрема іранським жінкам і дівчатам, які залишаються непохитними, попри жорстокість і насильство, вчинене проти них іранським режимом”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Протести в Ірані, спровоковані трагічною смертю Махси Аміні під час перебування під вартою так званої “поліції моралі”, показують, що іранське населення жадає рівності прав людини в країні.
Через протести в Ірані загинули вже сотні людей, включаючи дітей. До того ж тисячі людей були затримані поліцейськими. Після фіктивних судових процесів іранські суди винесли суворі вироки протестувальникам, включаючи смертну кару.
Що передувало
Аміні, 22-річна іранка курдського походження, померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані “поліцією моралі” за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок.
Гнів спалахнув на її похороні і швидко викликав найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Молоді жінки очолили атаку, спалили свої хіджаби та зіткнулися із силами безпеки.
Через п’ять тижнів після смерті Аміні демонстрації не збираються закінчуватися. Їх підживлює громадське обурення репресіями, які забрали життя інших молодих жінок та дівчат.
Судово-медична організація Ірану заявила у звіті за жовтень, що смерть Аміні “не була викликана ударами по голові та життєво важливим органам та кінцівкам тіла”. Проте адвокати її сім’ї відкинули висновки та закликали до перегляду справи про її смерть іншою комісією.
Ірану оголосив про санкції, спрямовані проти окремих осіб та засобів масової інформації в Європейському союзі, у відповідь на каральні заходи, введені блоком у жовтні 2022 щодо “поліції моралі” та інших офіційних осіб у зв’язку з репресіями.