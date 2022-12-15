Іран виключили з Комісії ООН зі становища жінок

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 12675 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 45339 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 87331 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 138514 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 163531 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 338811 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217585 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192952 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 324921 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458928 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112343 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 74168 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 31605 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 32000 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 30876 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 338811 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 324921 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543197 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674433 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694912 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 74168 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112343 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198362 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224446 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217464 перегляди
Актуальне

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Іран виключили з Комісії ООН зі становища жінок

Іран виключили з Комісії ООН зі становища жінок

Київ • УНН

 • 692755 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Члени Економічної та соціальної ради ООН (ECOSOC) проголосували за виключення Ірану зі складу Комісії ООН зі становища жінок, що стало проявом міжнародної підтримки іранського народу в умовах жорстокості в цій країні.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, передає УНН.

Цитата

“Голосування Економічної та соціальної ради ООН (ECOSOC) за виключення Ірану з Комісії ООН зі статусу жінок є безпомилковим сигналом підтримки з усього світу хороброму народу Ірану, і зокрема іранським жінкам і дівчатам, які залишаються непохитними, попри жорстокість і насильство, вчинене проти них іранським режимом”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Протести в Ірані, спровоковані трагічною смертю Махси Аміні під час перебування під вартою так званої “поліції моралі”, показують, що іранське населення жадає рівності прав людини в країні.

Через протести в Ірані загинули вже сотні людей, включаючи дітей. До того ж тисячі людей були затримані поліцейськими. Після фіктивних судових процесів іранські суди винесли суворі вироки протестувальникам, включаючи смертну кару.

Що передувало

Аміні, 22-річна іранка курдського походження, померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані “поліцією моралі” за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок.

Гнів спалахнув на її похороні і швидко викликав найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Молоді жінки очолили атаку, спалили свої хіджаби та зіткнулися із силами безпеки.

Через п’ять тижнів після смерті Аміні демонстрації не збираються закінчуватися. Їх підживлює громадське обурення репресіями, які забрали життя інших молодих жінок та дівчат.

Судово-медична організація Ірану заявила у звіті за жовтень, що смерть Аміні “не була викликана ударами по голові та життєво важливим органам та кінцівкам тіла”. Проте адвокати її сім’ї відкинули висновки та закликали до перегляду справи про її смерть іншою комісією.

Ірану оголосив про санкції, спрямовані проти окремих осіб та засобів масової інформації в Європейському союзі, у відповідь на каральні заходи, введені блоком у жовтні 2022 щодо “поліції моралі” та інших офіційних осіб у зв’язку з репресіями.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,563.20
Золото
$3,156.75
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.02