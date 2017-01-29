Иран вызвал представителя интересов США для протеста против иммиграционных ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Иран сообщил, что вызвал в свой МИД посла Швейцарии, который в этой стране представляет интересы США при отсутствии дипломатических отношений между Тегераном и Вашингтоном, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
Отмечается, что через него Иран передал протест против решения президента США Дональда Трампа ввести фактический запрет на въезд гражданам Ирана и еще шести стран, которое Тегеран назвал неприемлемым.
В МИД Ирана уже заявляли, что введут аналогичные меры с запрещением въезда в страну гражданам США. Но, как уточнил министр Могаммад Джавад Зариф, этот запрет не будет касаться тех американцев, кто уже имеет действующую иранскую визу.
Сам министр назвал указ Д.Трампа "большим подарком экстремистам и их сторонникам".
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп подписал закон, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в страну.