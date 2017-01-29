Іран викликав представника інтересів США для протесту проти імміграційних обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Іран повідомив, що викликав до свого Міністерства закордонних справ посла Швейцарії, який у цій країні представляє інтереси США за відсутності дипломатичних відносин між Тегераном і Вашингтоном, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Зазначається, що через нього Іран передав протест проти рішення президента США Дональда Трампа запровадити фактичну заборону на в’їзд громадянам Ірану і ще шести країн, яке Тегеран назвав неприйнятним.
В МЗС Ірану вже заявляли, що запровадять аналогічні заходи з забороною в’їзду до країни громадянам США. Але, як уточнив міністр Могаммад Джавад Заріф, ця заборона не буде стосуватися тих американців, хто вже має чинну іранську візу.
Сам міністр назвав указ Д.Трампа "великим дарунком екстремістам і їхнім прихильникам".
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в країну.