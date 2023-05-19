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Иран казнил трех человек из-за антиправительственных протестов

Иран казнил трех человек из-за антиправительственных протестов

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Иран в пятницу казнил трех мужчин, которые, по словам судебных властей, были причастны к гибели трех сотрудников сил безопасности во время прошлогодних антиправительственных протестов, несмотря на местные и международные, в том числе Вашингтона, призывы предотвратить это. Amnesty International заявило, что признания вины были получены под пытками, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Маджид Каземи, Салех Мирхашеми и Саид Ягуби были казнены в центральном городе Исфахан, говорится в заявлении судебной власти в Twitter, добавив, что они "замучили" двух членов военизированного формирования "Басидж" и сотрудника правоохранительных органов 16 ноября.

Amnesty International заявила, что ускоренный судебный процесс над мужчинами был несовершенным и использовал "признания, полученные под пытками". Иран отрицает, что признания были получены под пытками.

Пятничные казни привели к тому, что количество протестующих, повешенных с начала общенациональных протестов, которые начались прошлой осенью и превратились в один из самых смелых вызовов клерикальному руководству со времен революции 1979 года, возросло по меньшей мере до семи человек. Их подтолкнула смерть 22-летней иранской курдской женщины Махсы Амини, которую 16 сентября арестовала иранская полиция морали.

Накануне неминуемой казни трое мужчин в среду обратились к общественности с просьбой о поддержке.

"Не дайте им убить нас. Нам нужна ваша помощь",- говорилось в записке, которая быстро распространилась в социальных сетях, вызвав местные и международные призывы остановить казнь, в том числе из Вашингтона.

Семьи и сторонники проводили ночные дежурства возле тюрьмы Дастгерд в Исфагане в поддержку трех мужчин, которых удерживали там. В среду мужчинам разрешили последнее свидание с семьями, что вызвало опасения, что их казнь неизбежна.

Сразу после казни в пятницу государственные СМИ повторно показали видеозаписи того, что было представлено как признания обвиняемых, которые, по словам Amnesty International, были получены под пытками.

"Шокирующий способ, которым судебный процесс и вынесение приговора этим протестующим было ускорено через судебную систему Ирана на фоне использования "признаний", полученных под пытками, серьезных процессуальных недостатков и отсутствия доказательств, является еще одним примером дерзкого пренебрежения иранскими властями правами на жизнь и справедливое судебное разбирательство", - говорится в сообщении Amnesty International, опубликованном в среду.

"Маджид Каземи рассказал в аудиозаписи из тюрьмы, что его заставили сделать ложные самооговоры после того, как дознаватели избивали его, били током, подвергали имитации казни и угрожали изнасиловать его, казнить его братьев и преследовать его родителей", - заявила Amnesty.

Мужчины, которые предстали перед судом в декабре и январе, были приговорены к смертной казни по обвинению во "вражде против Бога" за предполагаемое хранение огнестрельного оружия.

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, призвав Иран не казнить этих трёх мужчин, заявил журналистам в четверг, что их казнь будет нарушением прав человека.

Дополнение

Пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что в этом году в Иране казнили 209 человек, назвав этот рекорд "отвратительным" и призвав страну прекратить такие действия. В среднем, в этом году в Иране еженедельно казнят более 10 человек. Это одни из самых высоких показателей в мире.

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