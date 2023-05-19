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Іран стратив трьох людей через антиурядові протести

Іран стратив трьох людей через антиурядові протести

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Іран у п'ятницю стратив трьох чоловіків, які, за словами судової влади, були причетні до загибелі трьох співробітників сил безпеки під час торішніх антиурядових протестів, попри місцеві та міжнародні, в тому числі Вашингтона, заклики запобігти цьому. Amnesty International заявило, що зізнання провини були отримані під тортурами, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Маджида Каземі, Салеха Мірхашемі та Саїда Ягубі було страчено в центральному місті Ісфахан, ідеться в заяві судової влади у Twitter, додавши, що вони "замордували" двох членів воєнізованого формування "Басідж" і співробітника правоохоронних органів 16 листопада.

Amnesty International заявила, що прискорений судовий процес над чоловіками був недосконалим і використовував "зізнання, отримані під тортурами". Іран заперечує, що зізнання були отримані під тортурами.

П'ятничні страти призвели до того, що кількість протестувальників, повішених з початку загальнонаціональних протестів, які розпочалися минулої осені і перетворилися на один з найсміливіших викликів клерикальному керівництву з часів революції 1979 року, зросла щонайменше до семи осіб. Їх підштовхнула смерть 22-річної іранської курдської жінки Махси Аміні, яку 16 вересня заарештувала іранська поліція моралі.

Напередодні неминучої страти троє чоловіків у середу звернулися до громадськості з проханням про підтримку.

"Не дайте їм вбити нас. Нам потрібна ваша допомога",- говорилося в записці, яка швидко поширилася в соціальних мережах, викликавши місцеві та міжнародні заклики зупинити страту, в тому числі з Вашингтона.

Сім'ї та прихильники проводили нічні чергування біля в'язниці Дастгерд в Ісфагані на підтримку трьох чоловіків, яких утримували там. У середу чоловікам дозволили останнє побачення з сім'ями, що викликало побоювання, що їхня страта неминуча.

Відразу після страти в п'ятницю державні ЗМІ повторно показали відеозаписи того, що було представлено як зізнання обвинувачених, які, за словами Amnesty International, були отримані під тортурами.

"Шокуючий спосіб, у який судовий процес і винесення вироку цим протестувальникам було прискорено через судову систему Ірану на тлі використання "зізнань", отриманих під тортурами, серйозних процесуальних недоліків і відсутності доказів, є ще одним прикладом зухвалого нехтування іранською владою правами на життя і справедливий судовий розгляд", - йдеться в повідомленні Amnesty International, опублікованому в середу.

"Маджид Каземі розповів в аудіозаписі з в'язниці, що його змусили зробити неправдиві самообмови після того, як дізнавачі били його, били струмом, піддавали імітації страти і погрожували зґвалтувати його, стратити його братів і переслідувати його батьків", - заявила Amnesty.

Чоловіки, які постали перед судом у грудні та січні, були засуджені до смертної кари за звинуваченням у "ворожнечі проти Бога" за ймовірне зберігання вогнепальної зброї.

Заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель, закликав Іран не страчувати цих трьох чоловіків, заявив журналістам у четвер, що їхня страта буде порушенням прав людини.

Доповнення

Речниця Управління ООН з прав людини Равіна Шамдасані заявила, що цього року в Ірані стратили 209 осіб, назвавши цей рекорд "огидним" і закликавши країну припинити такі дії. У середньому, цього року в Ірані щотижня страчують понад 10 осіб. Це одні з найвищих показників у світі.

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