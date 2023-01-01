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Иран провел испытания новых ударных дронов

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КИЕВ. 1 января. УНН. Вооруженные силы Ирана испытали новые ударные беспилотники в прибрежной зоне Оманского залива в субботу, 31 декабря, в рамках своих текущих ежегодных учений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Как сообщило иранское государственное телевидение, ударный дрон "Ababil-5" впервые использовался во время военных учений и успешно поразил свою цель бомбой, пройдя 400 километров. В учениях также участвовали истребители, вертолеты, военно-транспортные самолеты и подводные лодки.

Военные беспилотники были предметом споров между Ираном и Соединенными Штатами и их союзниками, которые утверждают, что Тегеран снабжает москвы беспилотники, которые использовались для нападений на Украину.

Во время военных учений иранские военные запустили дрон, чтобы предупредить самолет-разведчик, пытавшийся приблизиться к учениям на побережье Персидского залива, сообщило в субботу, 31 декабря, полуофициальное информационное агентство Fars. В отчете не уточняется, какой страны был самолет-разведчик, но иранские войска неоднократно столкнулись с войсками США.

Напомним

В четверг, 29 декабря, армия Ирана начала военные учения в стратегических южных регионах.

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