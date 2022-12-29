Іран проводить військові навчання біля Ормузької протоки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Армія Ірану почала у четвер військові навчання у стратегічних південних регіонах на схід від Ормузької протоки, повідомляє Державне інформаційне агентство IRNA, пише УНН.
Деталі
Спільні навчання з участю повітряних, наземних та військово-морських сил, включаючи безпілотники та підводні човни, пройдуть навколо південно-східного порту Джаска на схід від Ормузької протоки, повідомив адмірал Хабіболла Саярі, заступник координатора збройних військ.
Ормузька протока - це стратегічне вузьке місце на початку Перської затоки, через яку проходить п'ята частина світового виробництва нафти.
У вправах "піхота, бронетанкові та механізовані одиниці сухопутних військ відпрацюють захист сил протиповітряної оборони, підводних та поверхневих кораблів", йдеться в повідомленні.
Військово-морські сили також візьмуть участь у підтримці "стратегічних бомбардувальників ВПС".
Доповнення
Армія Ірану представила свій перший відділ кораблів та підводних човнів, здатних носити озброєні безпілотники в липні, коли президент США Джо Байден здійснив поїздку на Близькому Сході.
У серпні армія розпочала великі навчання по всій країні за участю 150 безпілотних транспортних засобів.
Сполучені Штати та Ізраїль, раніше звинувачували Тегеран у використанні безпілотників та ракет для нападу на американські сили та кораблі, пов'язані з Ізраїлем у Перській затоці.
Ісламська Республіка також зіткнулася з низкою санкцій західних країн, через постачання безпілотників для використання у війні в Україні, а Тегеран категорично відхилив цю заяву.