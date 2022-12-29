Иран проводит военные учения у Ормузского пролива
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Армия Ирана начала в четверг военные учения в стратегических южных регионах к востоку от Ормузского пролива, сообщает Государственное информационное агентство IRNA, пишет УНН.
Детали
Совместные учения с участием воздушных, наземных и военно-морских сил, включая беспилотники и подлодки, пройдут вокруг юго-восточного порта Джаска к востоку от Ормузского пролива, сообщил адмирал Хабиболла Саяри, заместитель координатора вооруженных войск.
Ормузский пролив – это стратегическое узкое место в начале Персидского залива, через которое проходит пятая часть мирового производства нефти.
В упражнениях "пехота, бронетанковые и механизированные единицы сухопутных войск отработают защиту сил противовоздушной обороны, подводных и поверхностных кораблей", говорится в сообщении.
Военно-морские силы также примут участие в поддержке "стратегических бомбардировщиков ВВС".
Дополнение
Армия Ирана представила свой первый отдел кораблей и подлодок, способных нести вооруженные беспилотники в июле, когда президент США Джо Байден совершил поездку на Ближнем Востоке.
В августе армия начала обширные учения по всей стране с участием 150 беспилотных транспортных средств.
Соединенные Штаты и Израиль ранее обвиняли Тегеран в использовании беспилотников и ракет для нападения на американские силы и корабли, связанные с Израилем в Персидском заливе.
Исламская Республика также столкнулась с рядом санкций западных стран из-за поставок беспилотников для использования в войне в Украине, а Тегеран категорически отклонил это заявление.