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Іран провів випробування нових ударних дронів

Іран провів випробування нових ударних дронів

Київ • УНН

 • 596240 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Збройні сили Ірану випробували нові ударні безпілотники в прибережній зоні Оманської затоки в суботу, 31 грудня, у межах своїх поточних щорічних навчань. Про це пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Як повідомило іранське державне телебачення, ударний дрон "Ababil-5" вперше використовувався під час військових навчань і успішно вразив свою ціль бомбою, пройшовши 400 кілометрів. У навчаннях також брали участь винищувачі, гелікоптери, військово-транспортні літаки та підводні човни.

Військові безпілотники були предметом суперечок між Іраном і Сполученими Штатами та їх союзниками, які стверджують, що Тегеран постачає москві безпілотники, які використовувалися для нападів на Україну.

Під час військових навчань іранські військові запустили дрон, щоб попередити літак-розвідник, який намагався наблизитися до навчань на узбережжі Перської затоки, повідомило в суботу, 31 грудня, напівофіційне інформаційне агентство Fars. У звіті не уточнюється, якої країни був літак-розвідник, але іранські війська неодноразово мали подібні зіткнення з військами США.

Нагадаємо

У четвер, 29 грудня, армія Ірану почала військові навчання у стратегічних південних регіонах.

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