Иран пригрозил "решительным шагом" по ядерной сделке при отсутствии действий ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Иран готов на более решительный шаг в сокращении своих обязательств по принятому в 2015 году ядерному соглашению, если европейские страны не предпримут никаких действий для спасения сделки. Об этом заявил в понедельник представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Иран готов к сокращению своих обязательств, если европейские стороны не проявят достаточной решимости. Третий шаг был разработан и будет сильнее, чем первый и второй шаги, чтобы создать баланс между правами Ирана и обязательствами перед СВПД", - заявил Мусави.
Ранее Иран настаивал на том, что европейские страны должны убедить США возобновить исключения из нефтяных санкций против Ирана для сохранения соглашения по иранской ядерной программе.