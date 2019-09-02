Иран пригрозил "решительным шагом" по ядерной сделке при отсутствии действий ЕС

"Иран готов к сокращению своих обязательств, если европейские стороны не проявят достаточной решимости. Третий шаг был разработан и будет сильнее, чем первый и второй шаги, чтобы создать баланс между правами Ирана и обязательствами перед СВПД", - заявил Мусави.

Ранее Иран настаивал на том, что европейские страны должны убедить США возобновить исключения из нефтяных санкций против Ирана для сохранения соглашения по иранской ядерной программе.