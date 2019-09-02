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Іран пригрозив "рішучим кроком" щодо ядерної угоди у разі відсутності дій ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Іран готовий на більш рішучий крок у скороченні своїх зобов'язань за ухваленою у 2015 році ядерною угодою, якщо європейські країни не вчинять ніяких дій для порятунку домовленості. Про це заявив у понеділок представник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Іран готовий до скорочення своїх зобов’язань, якщо європейські сторони не виявлять достатньої рішучості. Третій крок був розроблений і буде сильнішим, ніж перший та другий кроки, щоб створити баланс між правами Ірану та зобов’язаннями перед СВПД”, - заявив Мусаві.

Раніше Іран наполягав на тому, що європейські країни повинні переконати США відновити виключення з нафтових санкцій проти Ірану для збереження угоди щодо іранської ядерної програми.

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