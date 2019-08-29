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МЗС Ірану: США повинні повернути виключення з санкцій для збереження ядерної угоди

МЗС Ірану: США повинні повернути виключення з санкцій для збереження ядерної угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Європейські країни повинні переконати США відновити виключення з нафтових санкцій проти Ірану для збереження угоди щодо іранської ядерної програми. Про це, як передає ввечері в середу агентство Bloomberg, заявив заступник глави іранського МЗС Аббас Арагчі в ефірі державного телебачення, повідомляє УНН.

За даними Bloomberg, позиція Ірану була передана президентом країни Хасаном Роухані його французькому колезі Еммануелю Макрону в ході декількох телефонних дзвінків, зроблених останнім часом. Лідери також обмінялися ідеями про те, як зберегти Спільний всеосяжний план дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

“Роухані заявив Макрону, що якщо Європа хоче зберегти ядерну угоду, то вони повинні забезпечити нашу здатність продавати нафту. Для цього є два варіанти — один з них полягає в тому, щоб звернутися до американців і попросити їх повернути виключення з санкцій для покупців іранської нафти”, — цитує Bloomberg заяву Арагчі.

Другий варіант, за словами заступника голови іранського зовнішньополітичного відомства, має на увазі, що європейські країни самі будуть купувати іранську нафту в великому обсязі.

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Арагчі також зазначив, що Іран повернеться до повного дотримання умов СВПД, коли зможе продавати нафту і мати повний доступ до своїх доходів.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон виклав своєму американському колезі Дональду Трампу пропозицію щодо повернення Ірану до виконання СВПД, в рамках якого Тегерану має бути дозволено продавати деякі обсяги нафти в обмін на ряд серйозних зобов’язань. Після цього іранські дипломатичні джерела вказали агентству Bloomberg, що Тегеран хоче отримати дозвіл на експорт нафти обсягом не менше 700 тис. барелів, а пізніше обсяг продажів повинен досягти 1,5 млн барелів у разі, якщо західні країни мають намір вести з Іраном переговори з питання порятунку угоди щодо іранської ядерної програми.

Нагадаємо, Трамп заявив про готовність зустрітися з президентом Ірану Роухані.

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