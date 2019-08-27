Трамп заявив про готовність зустрітися з президентом Ірану Роухані

ukru
04:30 • 47899 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 124496 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 155503 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 144553 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 216839 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 156744 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 189472 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 176289 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130770 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173661 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2 м/с
38 %
756 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 77482 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

22 березня, 01:42 • 66019 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 78221 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 61033 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 59317 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 142007 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 216846 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 189472 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 176289 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 144171 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 1658 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 124507 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 104505 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 80517 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 127492 перегляди
Актуальне
Трамп заявив про готовність зустрітися з президентом Ірану Роухані

Трамп заявив про готовність зустрітися з президентом Ірану Роухані

Київ • УНН

 • 7366 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп буде готовий провести зустріч з президентом Ірану Хасаном Роухані, “якщо обставини для цього будуть правильними”. Відповідну заяву глава Білого дому зробив в понеділок, 26 серпня, на спільній з президентом Франції Емманюелем Макрона прес-конференції, присвяченій підсумкам саміту G7 в Біарріце, передає УНН спираючись на дані DW.

Зі свого боку, французький лідер підкреслив, що переговори на саміті G7 “створили умови для зустрічі, а разом з цим і угоди між президентом США Дональдом Трампом і президентом Ірану Хасаном Роухані”. Він додав, що сподівається, що дану зустріч вдасться організувати вже в найближчі тижні.

При цьому Макрон повідомив, що вже переговорив по телефону з Роухані, і той сказав йому, що готовий зустрітися “з будь-якими політичними лідерами, якщо це буде в інтересах його країни”.

Конфлікт між США та Іраном став однією з ключових тем на саміті “великої сімки”, що проходив у французькому місті Біарріце з 24 по 26 серпня 2019 року. У неділю, 25 серпня, Біарріц відвідав також міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф. Цей візит став для багатьох несподіванкою, проте, за даними інформагентства AFP, США були проінформовані про нього заздалегідь і не заперечували проти нього.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волкер: під час візиту Зеленського у Вашингтон хочуть обговорити його досягнення

За інформацією іранського МЗС, Заріф прилетів в місто проведення саміту G7 на запрошення свого французького колеги Ле Дріана, з яким збирався провести переговори. Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала приїзд Заріфа в Біарріц “паралельною події, яка відбувається в тому ж місці, але не є зустріччю в рамках саміту G7”.

Що стосується Дональда Трампа, то на підсумковій пресконференції в понеділок він заявив, що саміт був “справді успішним” і на ньому відчувалося “грандіозна єдність”. Раніше ряд ЗМІ, які висвітлювали саміт, повідомляв що зустріч “великої сімки” проходить в світлі розбіжностей Трампа з іншими учасниками. Так, однією зі спірних тем стало питання щодо можливості повернення Росії в “групу семи”, яку раніше запропонував Трамп.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери G7 не досягли консенсусу щодо запрошення РФ на саміт у 2020 році. Зокрема, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, у свою чергу, зазначив, що дії Росії в Україні не дозволяють їй повернутись до G7.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп: США могли б зупинити анексію Криму у 2014 році

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,360.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,993.82