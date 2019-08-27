Трамп заявив про готовність зустрітися з президентом Ірану Роухані

Зі свого боку, французький лідер підкреслив, що переговори на саміті G7 “створили умови для зустрічі, а разом з цим і угоди між президентом США Дональдом Трампом і президентом Ірану Хасаном Роухані”. Він додав, що сподівається, що дану зустріч вдасться організувати вже в найближчі тижні.

При цьому Макрон повідомив, що вже переговорив по телефону з Роухані, і той сказав йому, що готовий зустрітися “з будь-якими політичними лідерами, якщо це буде в інтересах його країни”.

Конфлікт між США та Іраном став однією з ключових тем на саміті “великої сімки”, що проходив у французькому місті Біарріце з 24 по 26 серпня 2019 року. У неділю, 25 серпня, Біарріц відвідав також міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф. Цей візит став для багатьох несподіванкою, проте, за даними інформагентства AFP, США були проінформовані про нього заздалегідь і не заперечували проти нього.

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За інформацією іранського МЗС, Заріф прилетів в місто проведення саміту G7 на запрошення свого французького колеги Ле Дріана, з яким збирався провести переговори. Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала приїзд Заріфа в Біарріц “паралельною події, яка відбувається в тому ж місці, але не є зустріччю в рамках саміту G7”.

Що стосується Дональда Трампа, то на підсумковій пресконференції в понеділок він заявив, що саміт був “справді успішним” і на ньому відчувалося “грандіозна єдність”. Раніше ряд ЗМІ, які висвітлювали саміт, повідомляв що зустріч “великої сімки” проходить в світлі розбіжностей Трампа з іншими учасниками. Так, однією зі спірних тем стало питання щодо можливості повернення Росії в “групу семи”, яку раніше запропонував Трамп.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери G7 не досягли консенсусу щодо запрошення РФ на саміт у 2020 році. Зокрема, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, у свою чергу, зазначив, що дії Росії в Україні не дозволяють їй повернутись до G7.

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