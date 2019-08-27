Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Ирана Роухани

Со своей стороны, французский лидер подчеркнул, что переговоры на саммите G7 “создали условия для встречи, а вместе с этим и соглашения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Хасаном Роухани”. Он добавил, что надеется, что данную встречу удастся организовать уже в ближайшие недели.

При этом Макрон сообщил, что уже переговорил по телефону с Роухани, и тот сказал ему, что готов встретиться “с любыми политическими лидерами, если это будет в интересах его страны”.

Конфликт между США и Ираном стал одной из ключевых тем на саммите “большой семерки”, который проходил во французском городе Биаррице с 24 по 26 августа 2019 года. В воскресенье, 25 августа, Биарриц посетил также министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Этот визит стал для многих неожиданностью, однако, по данным информагентства AFP, США были проинформированы о нем заранее и не возражали против него.

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По информации иранского МИД, Зариф прилетел в город проведения саммита G7 по приглашению своего французского коллеги Ле Дриана, с которым собирался провести переговоры. Впоследствии канцлер Германии Ангела Меркель назвала приезд Зарифа в Биарриц “параллельным событием, которое происходит в том же месте, но не является встречей в рамках саммита G7”.

Что касается Дональда Трампа, то на итоговой пресс-конференции в понедельник он заявил, что саммит был “действительно успешным” и на нем чувствовалось “грандиозное единство”. Ранее ряд СМИ, освещавших саммит, сообщал что встреча “большой семерки” проходит в свете разногласий Трампа с другими участниками. Так, одной из спорных тем стал вопрос о возможности возвращения России в “группу семи”, которую ранее предложил Трамп.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры G7 не достигли консенсуса относительно приглашения РФ на саммит в 2020 году. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, отметил, что действия России в Украине не позволяют ей вернуться к G7.

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