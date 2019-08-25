На саміті G7 Іран запросив у Заходу дозволити експорт нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Іран запросив дозвіл на експорт нафти не менше 700 тис. барелів на добу як жест доброї волі Заходу. Про це агентству Reuters повідомили іранські дипломатичні джерела після того, як глава іранського МЗС Мохаммад Джавад Заріф прибув до французького Біарріцу, де проходить саміт G7, інформує УНН.
З такою заявою іранські представники виступили після того, як, за інформацією агентства Bloomberg, президент Франції Емманюель Макрон виклав американському колезі Дональду Трампу пропозицію щодо повернення Ірану до виконання його зобов'язань по СВПД, в рамках якого Тегерану має бути дозволено продавати деякі обсяги нафти в обмін на низку серйозних зобов'язань.
"Як жест доброї волі і кроку назустріч створенню умов для переговорів ми відповіли на пропозицію Франції, - наводить агентство слова одного з джерел. - Ми хочемо експортувати 700 тис. барелів нафти на добу і отримувати оплату готівкою, і це тільки початок". "Це повинно досягти 1,5 млн барелів на добу", - додало джерело.
За його даними, в разі успішного просування переговорів з європейськими представниками Іран хоче ще більше збільшити обсяг експорту нафти. Крім того, Тегеран має намір повернутися до первісного виконання умов Спільного всеосяжного плану дій [СВПД] за іранською ядерною програмою за згодою Заходу припинити обговорення питання навколо безумовного права республіки збагачувати уран.
Раніше AFP з посиланням на адміністрацію президента Франції інформувало, що міністри закордонних справ Франції та Ірану Жан-Ів Ле Дріан і Мохаммад Джавад Заріф проводять зустріч на полях саміту Групи семи (G7). Рішення про цю зустріч було прийнято в суботу ввечері за підсумками робочої вечері лідерів країн G7.
Нагадаємо, представник Ірану несподівано прибув на саміт G-7.