Представник Ірану несподівано прибув на саміт G-7
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Несподіваний візит на саміт “Великої сімки”, що відбувається у Франції, здійснив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, повідомляє УНН з посиланням на AP.
“Літак Заріфа покинув Тегеран в неділю вранці і через кілька годин сів в аеропорту Біарріц, який з п’ятниці був закритий для всіх вхідних перевезень, не пов’язаних з офіційними делегаціями G-7”, — повідомляє агентство.
Цей несподіваний візит відбувся за два дні після зустрічі Заріфа з президентом Франції Емануелем Макроном.
АР повідомляє, що одразу по прибуттю іранський міністр попрямував до місця проведення саміту. Французький чиновник високого рівня, на правах анонімності, повідомив, що метою візиту Зафарі стала зустріч з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном. Про офіційне запрошення міністром закордонних справ Франції повідомили і у зовнішньополітичному відомстві Ірану, додавши, що Зафарі не планує зустрічатися з представниками США.
Нагадаємо, сьогодні під час саміту президент Франції заявив, що може стати посередником між США та Іраном. Водночас президент США Дональд Трамп пізніше заявив, що таку роль главі Французької республіки не пропонували.