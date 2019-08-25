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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132988 просмотра

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Представитель Ирана неожиданно прибыл на саммит G-7

Представитель Ирана неожиданно прибыл на саммит G-7

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Неожиданный визит на саммит "Большой семерки", что проходит во Франции, совершил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает УНН со ссылкой на AP.

"Самолет Зарифа покинул Тегеран в воскресенье утром и через несколько часов сел в аэропорту Биаррица, который с пятницы был закрыт для всех входящих перевозок, не связанных с официальными делегациями G-7", - сообщает агентство.

Этот неожиданный визит состоялся через два дня после встречи Зарифа с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

АР сообщает, что сразу по прибытию иранский министр направился к месту проведения саммита. Французский чиновник высокого уровня, на правах анонимности сообщил, что целью визита Зафари стала встреча с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об официальном приглашении министром иностранных дел Франции сообщили и во внешнеполитическом ведомстве Ирана, добавив, что Зафари не планирует встречаться с представителями США.

Напомним, сегодня во время саммита президент Франции заявил, что может стать посредником между США и Ираном. Вместе с тем президент США Дональд Трамп позже заявил, что такую роль главе Французской республики не предлагали.

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