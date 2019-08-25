Представитель Ирана неожиданно прибыл на саммит G-7
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Неожиданный визит на саммит "Большой семерки", что проходит во Франции, совершил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает УНН со ссылкой на AP.
"Самолет Зарифа покинул Тегеран в воскресенье утром и через несколько часов сел в аэропорту Биаррица, который с пятницы был закрыт для всех входящих перевозок, не связанных с официальными делегациями G-7", - сообщает агентство.
Этот неожиданный визит состоялся через два дня после встречи Зарифа с президентом Франции Эмануэлем Макроном.
АР сообщает, что сразу по прибытию иранский министр направился к месту проведения саммита. Французский чиновник высокого уровня, на правах анонимности сообщил, что целью визита Зафари стала встреча с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об официальном приглашении министром иностранных дел Франции сообщили и во внешнеполитическом ведомстве Ирана, добавив, что Зафари не планирует встречаться с представителями США.
Напомним, сегодня во время саммита президент Франции заявил, что может стать посредником между США и Ираном. Вместе с тем президент США Дональд Трамп позже заявил, что такую роль главе Французской республики не предлагали.