На саммите G7 Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Иран запросил разрешение на экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада. Об этом агентству Reuters сообщили иранские дипломатические источники после того, как глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит G7, информирует УНН.
С таким заявлением иранские представители выступили после того, как, по информации агентства Bloomberg, президент Франции Эмманюэль Макрон изложил американскому коллеге Дональду Трампу предложение по возвращению Ирана к выполнению его обязательств по СВПД, в рамках которого Тегерану должно быть разрешено продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств.
"В качестве жеста доброй воли и шага навстречу созданию условий для переговоров мы ответили на предложение Франции, - приводит агентство слова одного из источников. - Мы хотим экспортировать 700 тыс. баррелей нефти в сутки и получать оплату наличными, и это только начало". "Это должно достичь 1,5 млн баррелей в сутки", - добавил источник.
По его данным, в случае успешного продвижения переговоров с европейскими представителями Иран хочет еще больше увеличить объем экспорта нефти. Кроме того, Тегеран намерен вернуться к первоначальному исполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] по иранской ядерной программе при согласии Запада прекратить обсуждение вопроса вокруг безусловного права республики обогащать уран.
Ранее AFP со ссылкой на администрацию президента Франции информировало, что министры иностранных дел Франции и Ирана Жан-Ив Ле Дриан и Мохаммад Джавад Зариф проводят встречу на полях саммита Группы семи (G7). Решение об этой встрече было принято в субботу вечером по итогам рабочего ужина лидеров стран G7.
Напомним, представитель Ирана неожиданно прибыл на саммит G-7.