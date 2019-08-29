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США ввели нові санкції проти Ірану

США ввели нові санкції проти Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. США оголосили про санкції щодо двох мереж компаній, пов’язаних з владою Ірану та таких, що допомогають, за даними Мінфіну, Тегерану в розробці зброї масового ураження. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в середу на сайті Міністерства фінансів США, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Одну з мереж очолює громадянин Ірану Хамед Дегхан, гендиректор і голова ради директорів компанії Pishtazan Kavosh Gostar Boshra, а також гендиректор і голова ради компанії Ebtekar Sanat Ilya. У повідомленні міністерства йдеться, що мережа, якою керує Дегхан, зареєструвала в Гонконзі компанію для того, щоб уникнути американських і міжнародних санкцій у зв’язку з роботою з Іраном. Ця компанія займалася постачанням технологій і компонентів для розробки зброї масового ураження особам, пов’язаним з урядом Ірану і Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).

Друга мережа, якою керує іранець Сайед Хусейн Шаріат, набувала для іранських військових алюмінієві сплави, вироблені компанією Nuclear Suppliers Group.

Санкції були введені також проти приватних осіб, пов’язаних з роботою обох мереж.

Тим часом, в середу як США, так і Іран заявили про бажання знизити напруженість у відносинах між двома країнами. “Ми не зацікавлені в конфлікті з Іраном”, — заявив в бесіді з журналістами міністр оборони США Марк Еспер.

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф під час візиту до Японії також заявив, що його країна не ставить собі за мету загострити відносини з Вашингтоном. Однак, підкреслив Заріф, напруженість між Вашингтоном і Тегераном зберігається через економічні санкцій і різних точок зору на іранську ядерну програму.

“Всі країни повинні володіти однаковими правами в рамках міжнародного законодавства”, — заявив міністр закордонних справ Ірану.

Нагадаємо, раніше Іран закликав США зробити “перший крок” і зняти санкції.

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