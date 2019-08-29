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США ввели новые санкции против Ирана

США ввели новые санкции против Ирана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. США объявили о санкциях в отношении двух сетей компаний, связанных с властями Ирана и таких, которые помогают, по данным Минфина, Тегерану в разработке оружия массового поражения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Министерства финансов США, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Одну из сетей возглавляет гражданин Ирана Хамед Дегхан, гендиректор и председатель совета директоров компании Pishtazan Kavosh Gostar Boshra, а также гендиректор и председатель совета компании Ebtekar Sanat Ilya. В сообщении министерства говорится, что сеть, которой руководит Дегхан, зарегистрировала в Гонконге компанию для того, чтобы избежать американских и международных санкций в связи с работой с Ираном. Эта компания занималась поставкой технологий и компонентов для разработки оружия массового поражения лицам, связанным с правительством Ирана и Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Вторая сеть, которой руководит иранец Сайед Хусейн Шариат, приобретала для иранских военных алюминиевые сплавы, производимые компанией Nuclear Suppliers Group.

Санкции были введены также против частных лиц, связанных с работой обеих сетей.

Между тем, в среду как США, так и Иран заявили о желании снизить напряженность в отношениях между двумя странами. “Мы не заинтересованы в конфликте с Ираном”, — заявил в беседе с журналистами министр обороны США Марк Эспер.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф во время визита в Японию также заявил, что его страна не ставит себе целью обострить отношения с Вашингтоном. Однако, подчеркнул Зариф, напряженность между Вашингтоном и Тегераном сохраняется из-за экономических санкций и различных точек зрения на иранскую ядерную программу.

“Все страны должны обладать одинаковыми правами в рамках международного законодательства”, — заявил министр иностранных дел Ирана.

Напомним, ранее Иран призвал США сделать “первый шаг” и снять санкции.

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