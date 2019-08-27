Іран закликав США зробити "перший крок" і зняти санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. США повинні "зробити перший крок", знявши всі санкції проти Тегерана. Про це сказав президент Ірану Хассан Рухані через день після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що відкритий для зустрічі з іранським лідером, передає УНН з посиланням на AFP.
"Крок полягає в тому, щоб відмовитися від санкцій. Ви повинні відмовитися від усіх незаконних, несправедливих і неправильних санкцій проти народу Ірану", - сказав Рухані.
Він додав, що "ключ до позитивних змін перебуває у руках Вашингтона", тому що Іран вже виключив можливість того, що найбільше турбує США - створення атомної бомби.
"Якщо це ваше єдине занепокоєння, то це занепокоєння вже знято", - сказав він через фетву - рішення, видане верховним лідером країни аятолою Алі Хаменеї.
Як повідомляється, Хаменеї видав фетву проти ядерної зброї в 2003 році і відтоді неодноразово повторював це.
"Отже, зробіть перший крок. Без цього кроку цей замок не буде розблоковано", - зазначив Рухані.
США в травні минулого року в односторонньому порядку вийшли з багатосторонньої ядерної угоди від 2015 року та відновили санкції проти Ірану.
Нагадаємо, Трамп заявив про готовність зустрітися з президентом Ірану Рухані.