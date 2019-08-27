Іран закликав США зробити "перший крок" і зняти санкції

КИЇВ. 27 серпня. УНН. США повинні "зробити перший крок", знявши всі санкції проти Тегерана. Про це сказав президент Ірану Хассан Рухані через день після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що відкритий для зустрічі з іранським лідером, передає УНН з посиланням на AFP.