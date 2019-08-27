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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45066 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119452 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130134 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121286 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125385 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128200 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152915 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150967 просмотра

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Иран призвал США сделать "первый шаг" и снять санкции

Иран призвал США сделать "первый шаг" и снять санкции

Киев  •  УНН

 • 9127 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. США должны "сделать первый шаг", сняв все санкции против Тегерана. Об этом сказал президент Ирана Хасан Рухани через день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что открыт для встречи с иранским лидером, передает УНН со ссылкой на AFP.

"Шаг заключается в том, чтобы отказаться от санкций. Вы должны отказаться от всех незаконных, несправедливых и неправильных санкций против народа Ирана", - сказал Рухани.

Он сказал, что "ключ к позитивным переменам находится в руках Вашингтона", потому что Иран уже исключил возможность того, что больше всего беспокоит США - создание атомной бомбы.

"Если это ваше единственное беспокойство, то это беспокойство уже снято", - сказал он из-за фетвы - решения, изданного верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи.

Как сообщается, Хаменеи издал фетву против ядерного оружия в 2003 году и с тех пор неоднократно повторял это.

"Итак, сделайте первый шаг. Без этого шага этот замок не будет разблокирован", - отметил Рухани.

США в мае прошлого года в одностороннем порядке вышли из многостороннего ядерного соглашения от 2015 года и возобновили санкции против Ирана.

Напомним, Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Ирана Рухани.

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