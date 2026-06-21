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Иран отреагировал на угрозы Трампа во время переговоров в Швейцарии

Киев • УНН

 • 822 просмотра

Иранская делегация на переговорах в Швейцарии заявила протест из-за устных угроз президента США Дональда Трампа. Трамп пригрозил взять под контроль Ормузский пролив, если не будет достигнуто договоренностей.

Иран отреагировал на угрозы Трампа во время переговоров в Швейцарии

Иранская делегация, участвующая в переговорах с США в Швейцарии, выразила протест в связи с недавними заявлениями президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранские государственные СМИ, пишет УНН.

Детали

По данным государственного телеканала Press TV, представители Тегерана уже донесли свою позицию до американской стороны и рассматривают дальнейшие шаги в ответ.

"У вас не будет страны" – Трамп пригрозил иранской делегации во время переговоров в Швейцарии21.06.26, 19:11 • 1048 просмотров

Иранская делегация выразила протест американской стороне и сейчас взвешивает варианты надлежащего ответа на недавние устные угрозы Дональда Трампа

– говорится в сообщении.

Трамп угрожал переговорщикам через Ормузский пролив

Ранее во время телефонного интервью Fox News президент США заявил, что Вашингтон может взять под контроль Ормузский пролив, если не удастся достичь договоренностей с Ираном.

Также Трамп обратился к иранской делегации, находящейся на переговорах в Швейцарии.

Если вы закроете его (Ормузский пролив - ред.), у вас не будет страны. Вы даже не вернетесь в свою проклятую страну

– заявил президент США.

Переговоры между США и Ираном в Швейцарии продолжаются при посредничестве Катара и Пакистана. Стороны обсуждают ситуацию в Ливане, безопасность судоходства в Ормузском проливе и иранскую ядерную программу.

США и Иран начали переговоры в Швейцарии по ядерной программе и Ормузскому проливу21.06.26, 15:22 • 3786 просмотров

Степан Гафтко

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Тегеран
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Пакистан