Иран отреагировал на угрозы Трампа во время переговоров в Швейцарии
Киев • УНН
Иранская делегация на переговорах в Швейцарии заявила протест из-за устных угроз президента США Дональда Трампа. Трамп пригрозил взять под контроль Ормузский пролив, если не будет достигнуто договоренностей.
Иранская делегация, участвующая в переговорах с США в Швейцарии, выразила протест в связи с недавними заявлениями президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранские государственные СМИ, пишет УНН.
Детали
По данным государственного телеканала Press TV, представители Тегерана уже донесли свою позицию до американской стороны и рассматривают дальнейшие шаги в ответ.
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Трамп угрожал переговорщикам через Ормузский пролив
Ранее во время телефонного интервью Fox News президент США заявил, что Вашингтон может взять под контроль Ормузский пролив, если не удастся достичь договоренностей с Ираном.
Также Трамп обратился к иранской делегации, находящейся на переговорах в Швейцарии.
Если вы закроете его (Ормузский пролив - ред.), у вас не будет страны. Вы даже не вернетесь в свою проклятую страну
Переговоры между США и Ираном в Швейцарии продолжаются при посредничестве Катара и Пакистана. Стороны обсуждают ситуацию в Ливане, безопасность судоходства в Ормузском проливе и иранскую ядерную программу.
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