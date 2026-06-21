Иран отреагировал на угрозы Трампа во время переговоров в Швейцарии

Иранская делегация, участвующая в переговорах с США в Швейцарии, выразила протест в связи с недавними заявлениями президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранские государственные СМИ, пишет УНН.

По данным государственного телеканала Press TV, представители Тегерана уже донесли свою позицию до американской стороны и рассматривают дальнейшие шаги в ответ.

"У вас не будет страны" – Трамп пригрозил иранской делегации во время переговоров в Швейцарии

Ранее во время телефонного интервью Fox News президент США заявил, что Вашингтон может взять под контроль Ормузский пролив, если не удастся достичь договоренностей с Ираном.

Также Трамп обратился к иранской делегации, находящейся на переговорах в Швейцарии.

Если вы закроете его (Ормузский пролив - ред.), у вас не будет страны. Вы даже не вернетесь в свою проклятую страну