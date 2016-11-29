Иран не собирается сокращать добычу нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Иран не будет сокращать добычу нефти, переговоров об этом не ведется. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдара Зангане, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Нет, не будем", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Иран сокращать добычу.
"Никаких переговоров об этом мы не ведем", - добавил он.
Министр не ответил на другие вопросы журналистов о его ожиданиях от встречи.
На многочисленные вопросы журналистов о завтрашней встрече Б.Зангане ответил лишь, что ОПЕК "продолжает имплементацию алжирских решений".
Ранее во вторник Б.Зангане заявил, что объемы добычи нефти должны сокращать те страны, которые их наращивали, пока Иран находился под действием санкций.
"Естественно, для того, чтобы управлять рынком, эти страны должны взять на себя большие ограничения в добыче, чем другие страны, и быть более ответственными в отношении своих обязательств", - сказал он WSJ. Иранский министр не назвал конкретные государства, но WSJ указывает, что Саудовская Аравия в этом году увеличила добычу до 10,6 млн баррелей в день.
На заседании в конце сентябре в Алжире страны ОПЕК договорились заморозить добычу нефти для стабилизации цен на сырье. 30 ноября в Вене состоится саммит ОПЕК, соглашение о реализации алжирских договоренностей является главной интригой этой встречи. Выработать дорожную карту по механизму ограничения добычи мешали внутренние противоречия, в частности Иран и Ирак требовали исключений из общего плана заморозки. Ранее сегодня премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что его страна готова сократить добычу нефти в рамках плана ОПЕК для стабилизации мировых цен на нефть.