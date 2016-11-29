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Іран не збирається скорочувати видобуток нафти

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Іран не буде скорочувати видобуток нафти, переговорів про це не ведеться. Про це заявив міністр нафти Ірану Біжан Намдара Зангане, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Іран не збирається скорочувати видобуток нафти

"Ні, не будемо", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде Іран скорочувати видобуток.

"Ніяких переговорів про це ми не ведемо", - додав він.

Міністр не відповів на інші запитання журналістів щодо його очікувань від зустрічі.

На численні запитання журналістів про завтрашню зустріч Б.Зангане відповів лише, що ОПЕК "продовжує імплементацію алжирських рішень".

Раніше у вівторок Б.Зангане заявив, що обсяги видобутку нафти повинні скорочувати ті країни, які їх нарощували, поки Іран знаходився під діям санкцій.

"Природно, для того, щоб управляти ринком, ці країни повинні взяти на себе більші обмеження у видобутку, ніж інші країни, і бути більш відповідальними щодо своїх зобов'язань", - сказав він WSJ. Іранський міністр не назвав конкретні держави, але WSJ вказує, що Саудівська Аравія в цьому році збільшила видобуток до 10,6 млн барелів на день.

На засіданні в кінці вересні в Алжирі країни ОПЕК дійшли згоди заморозити видобуток нафти для стабілізації цін на сировину. 30 листопада в Відні відбудеться саміт ОПЕК, угода про реалізацію алжирських домовленостей є головною інтригою цієї зустрічі. Виробити дорожню карту за механізмом обмеження видобутку заважали внутрішні суперечності, зокрема Іран і Ірак вимагали винятків із загального плану заморозки. Раніше сьогодні прем'єр-міністр Іраку Хейдар аль-Абаді заявив, що його країна готова скоротити видобуток нафти в рамках плану ОПЕК для стабілізації світових цін на нафту.

 

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