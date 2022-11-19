Иран поможет россии создавать беспилотники для войны против Украины - WP

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. россия заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на территории россии. Об этом пишет The Washington Post, информирует УНН.

Цитата

"Согласно данным разведки, полученным американскими и другими западными службами безопасности, после недель нападения на украинские города с помощью беспилотников иранского производства москва тихо достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотных самолетов с оружием на российской территории", - пишет WP.

Детали

Три чиновника, ознакомленные с этим вопросом, отметили, что российские и иранские официальные лица завершили соглашение во время встречи в Иране в начале ноября, и две страны быстро двигаются к передаче проектов и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство в течение нескольких месяцев. 

"Соглашение, если оно будет полностью реализовано, будет означать дальнейшее углубление российско-иранского альянса, который уже оказал решающую поддержку военной кампании москвы в Украине. Приобретя собственную конвейерную линию, россия может резко увеличить свои запасы относительно недорогих, но очень разрушительных систем вооружений", - говорится в сообщении.

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WP добавляет, что для россии это соглашение может удовлетворить критическую потребность в высокоточных боеприпасах, которых не хватает после девяти месяцев боев.

По словам официальных лиц, договоренности также предлагают значительные экономические и политические выгоды для Ирана. Хотя Тегеран пытался показать себя нейтральным в конфликте с Украиной, появление иранских беспилотников над украинскими городами вызвало угрозы новых экономических санкций со стороны Европы.

Чиновники говорят, что лидеры Ирана могут считать, что они смогут избежать новых санкций, если беспилотники будут физически собраны в россии.

Добавим 

В субботу министр иностранных дел Великобритании обрушился с критикой на Иран за "кровопролитие" и пообещал сотрудничать с союзниками, чтобы противостоять Тегерану, обращаясь к лидерам в Бахрейне.

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