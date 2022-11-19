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Іран допоможе росії створювати безпілотники для війни проти України - WP

Іран допоможе росії створювати безпілотники для війни проти України - WP

Київ • УНН

 • 352160 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. росія уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на території рф. Про це пише The Washington Post, інформує УНН.

Цитата

"Згідно з даними розвідки, отриманими американськими та іншими західними службами безпеки, після тижнів нападу на українські міста за допомогою безпілотників іранського виробництва москва тихо досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотних літаків із зброєю на російській території", - пише WP.

Деталі

Три чиновники, які ознайомлені із цим питанням зазначили, що російські та іранські офіційні особи завершили угоду під час зустрічі в Ірані на початку листопада, і дві країни швидко рухаються до передачі проектів і ключових компонентів, які можуть дозволити почати виробництво протягом декількох місяців.

"Угода, якщо вона буде повністю реалізована, означатиме подальше поглиблення російсько-іранського альянсу, який вже надав вирішальну підтримку військовій кампанії москви в Україні. Придбавши власну конвеєрну лінію, росія може різко збільшити свої запаси відносно недорогих, але дуже руйнівних систем озброєнь", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розповсюдження зброї Іраном становить ризик для всіх нас - глава ЄС

WP додає, що для росії ця угода може задовольнити критичну потребу в високоточних боєприпасах, яких не вистачає після дев’яти місяців боїв.

За словами офіційних осіб, домовленості також пропонують значні економічні та політичні вигоди для Ірану. Хоча Тегеран намагався показати себе нейтральним у конфлікті з Україною, поява іранських безпілотників над українськими містами викликала погрози нових економічних санкцій з боку Європи.

Чиновники кажуть, що лідери Ірану можуть вважати, що вони зможуть уникнути нових санкцій, якщо безпілотники будуть фізично зібрані в росії.

Додамо 

У суботу міністр закордонних справ Великої Британії обрушився з критикою на Іран за "кровопролиття" і пообіцяв співпрацювати з союзниками, щоб протистояти Тегерану, звертаючись до лідерів у Бахрейні.

Українські Національні Новини

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