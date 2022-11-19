Велика Британія заявила, що Іран "поширює кровопролиття" від Близького Сходу до Києва

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"Зброя, що постачається Іраном, загрожує всьому регіону", — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі на щорічній конференції "Манамський діалог" у Бахрейні.

"Режим вдався до продажу росії озброєних безпілотників, які вбивають мирних жителів України".

"Правителі Ірану сіють кровопролиття та руйнування по всьому регіону і навіть до Києва", - сказав Клеверлі.

"Велика Британія сповнена рішучості працювати разом із нашими друзями, щоб протистояти іранській загрозі".

Деталі

У своєму зверненні Клеверлі також розкритикував путіна за загрозу глобальній безпеці.

"Жодна країна не застрахована від потрясінь, які він завдав світовим ринкам, або шкоди, яку він завдав глобальній продовольчій безпеці", - сказав міністр.

"Війна путіна завдає ще більше страждань сирійцям та єменцям, які і без того переживають гуманітарний надзвичайний стан, і пересічним ліванцям, які потрапили в економічну кризу".

Доповнення

Заява Клеверлі прозвучала наступного дня після того, як президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн також попередила в Бахрейні, що "поширення зброї Іраном становить загрозу для Європи".

Зростання критики викликане тим, що Іран бореться з масовими протестами - найбільшими за останні роки - після смерті у вересні 22-річної Махси Аміні, яка була заарештована "поліцією моралі" за порушення суворого дрес-коду для жінок.

У понеділок ЄС наклав санкції на більш ніж 30 високопосадовців і організацій у зв'язку з придушенням Тегераном протестувальників і постачанням безпілотників до росії.