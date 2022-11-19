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Великобритания заявила, что Иран "распространяет кровопролитие" от Ближнего Востока до Киева

Великобритания заявила, что Иран "распространяет кровопролитие" от Ближнего Востока до Киева

Киев • УНН

 • 307520 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В субботу министр иностранных дел Великобритании обрушился с критикой на Иран за "кровопролитие" и пообещал сотрудничать с союзниками, чтобы противостоять Тегерану, обращаясь к лидерам в Бахрейне. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Цитата

"Оружие, поставляемое Ираном, угрожает всему региону", — заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на ежегодной конференции "Манамский диалог" в Бахрейне.

"Режим прибег к продаже россии вооруженных беспилотников, убивающих мирных жителей Украины".

"Правители Ирана сеют кровопролитие и разрушение по всему региону и даже до Киева", - сказал Клеверли.

"Великобритания полна решимости работать вместе с нашими друзьями, чтобы противостоять иранской угрозе".

Детали

В своем обращении Клеверли также раскритиковал путина за угрозу глобальной безопасности.

"Ни одна страна не застрахована от потрясений, которые он нанес мировым рынкам, или ущерба, который он нанес глобальной продовольственной безопасности", - сказал министр.

"Война путина наносит еще больше страданий сирийцам и йеменцам, и без того переживающим гуманитарное чрезвычайное положение, и рядовым ливанцам, попавшим в экономический кризис".

Дополнение

Заявление Клеверли прозвучало на следующий день после того, как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также предупредила в Бахрейне, что "распространение оружия Ираном представляет угрозу для Европы".

Рост критики вызван тем, что Иран борется с массовыми протестами – крупнейшими за последние годы – после смерти в сентябре 22-летней Махсы Амини, которая была арестована "полицией морали" за нарушение строгого дресс-кода для женщин.

В понедельник ЕС наложил санкции на более 30 высокопоставленных должностных лиц и организаций в связи с подавлением Тегераном протестующих и поставками беспилотников в россию.

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