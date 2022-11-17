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Бойовики на мотоциклах убили дев'ятьох людей під час протестів в Ірані

Бойовики на мотоциклах убили дев'ятьох людей під час протестів в Ірані

Київ • УНН

 • 375574 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Бойовики на мотоциклах в Ірані вбили дев'ятьох людей, у тому числі двох дітей. Протести з приводу смерті Махси Аміні тривають третій місяць, повідомляє УНН.

Деталі

Під час одного з найжорстокіших актів насильства з початку протестів нападники на мотоциклах застрелили сімох людей, зокрема жінку та двох дітей у віці дев'яти та 13 років, у західному місті Ізех у середу ввечері.

"Група терористів скористалася скупченням протестуючих перед центральним ринком населеного пункту, щоб відкрити вогонь по людях і силовиках", - повідомило офіційне інформаційне агентство IRNA.

Поранення отримали вісім осіб, у тому числі троє поліцейських та двоє членів воєнізованих формувань «Басідж», пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції, повідомляє IRNA.

Через кілька годин під час іншого нападу в місті Ісфахан двоє нападників на мотоциклі відкрили вогонь з автоматичної зброї по членах «Басідж», внаслідок чого двоє з них було вбито та двох поранено, повідомило інформаційне агентство Fars.

Сили безпеки були звинувачені у вбивстві щонайменше 10 людей протягом останніх 24 годин під час протестів у містах Букан, Камьяран, Санандадж і Сакез. Правозахисна група, яка відстежує порушення у районах, населених курдами, заявила, що у четвер у цих чотирьох містах, а також в інших, включаючи Дехголан, Ілам, Махабад та Раванасар, спостерігалися страйки.

Доповнення

Іранська організація з прав людини, що базується в Осло, заявила в оновленому звіті, опублікованому в середу, що сили безпеки вбили щонайменше 342 людини, у тому числі 43 дитини і 26 жінок, під час репресій після смерті Аміні.

Правозахисна група заявила, що щонайменше 15 000 осіб було заарештовано — іранська влада заперечує цю цифру.

Іран виніс п'ять смертних вироків із неділі.

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