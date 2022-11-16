Іран ухвалив новий смертний вирок. Протести тривають третій місяць

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Вуличне насильство вирує в Ірані, викликане смертю Махси Аміні 16 вересня.

Судові органи заявили, що революційний суд у вівторок виніс другий смертний вирок у зв'язку з «заворушеннями», які потрясли країну після смерті Аміні.

Неназваний відповідач був звинувачений у «залякуванні людей на вулиці із застосуванням холодної зброї, підпалу мотоцикла громадянина та нападі на людину з ножем», повідомляє сайт Mizan Online.

Це сталося через три дні після того, як суд виніс перший смертний вирок у зв'язку з протестним рухом, який вразив клерикальне керівництво Ісламської республіки.

Ще п'ятеро було засуджено до тюремного ув'язнення терміном від 5 до 10 років за «змову з метою скоєння злочинів проти національної безпеки та порушення громадського порядку».

Іранська влада намагається стримати протести, в ході яких жінки знімали і спалювали свої хіджаби і протистояли силам безпеки на вулиці.

«Бунтівники» — термін, який використовуються офіційними особами для опису протестувальників, убили у вівторок двох членів Революційної гвардії та члена її воєнізованого формування «Басидж», повідомило офіційне інформаційне агентство IRNA.

Правозахисна група Hengaw повідомила, що трьох протестувальників було вбито, двох у Санандаджі і одного в Кам'ярані, внаслідок прямого вогню урядових сил.

Організація «Іранські права людини», що базується в Осло, заявила в суботу, що сили безпеки вбили щонайменше 326 осіб, у тому числі 43 дітей і 25 жінок, в ході придушення протестів.

За даними IHR, щонайменше 15 000 осіб було заарештовано — іранська влада заперечує цю цифру.

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